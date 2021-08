Quoi surveiller cette fin de semaine?

Tour de l’île

Après le Tour la nuit de vendredi, Montréal sera à nouveau envahi par les cyclistes de tous types dimanche, avec la tenue du Tour de l’île. L’événement se déroule de 9 h à 13 h.

Le parcours s’étire sur 33 kilomètres. Les participants pourront y entrer à huit endroits et ainsi être en mesure de compléter la boucle tout en revenant à leur point de départ. Les rues seront bloquées pour la durée de l’événement, dans un grand quadrilatère formé grosso modo de l’avenue Papineau et du boulevard de L’Assomption ainsi que de la rue Fleury et de la rue Sainte-Catherine.