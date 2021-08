Commission sur la vaccination obligatoire

La commission parlementaire sur la vaccination obligatoire du personnel de la santé se déroule pour une deuxième et dernière journée.

L’angle d’attaque risque d’être davantage sur la possibilité d’élargir cette obligation à d’autres sphères de la société, dont l’éducation et les services de garde. On pourra entre autres entendre l’avis de la Fédération autonome de l’enseignement, de la CSQ, de l’INSPQ et de Louis-Philippe Lampron, professeur titulaire en droits et libertés à la Faculté de droit de l’Université Laval.