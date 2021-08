Vacciner les employés de la santé ?

C’est aujourd’hui que commence la commission parlementaire de deux jours qui se penchera sur l’imposition de la vaccination pour l’ensemble des travailleurs de la santé, une mesure qui toucherait les quelque 50 000 employés non vaccinés du secteur.

Aujourd’hui et demain, 18 intervenants prendront la parole. La commission se penchera aussi sur la pertinence d’étendre la vaccination obligatoire à d’autres catégories d’employés. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, et le directeur national de santé publique, Horacio Arruda, seront parmi ceux qui prendront la parole aujourd’hui, en plus de syndicats du milieu de la santé.