Les idées impopulaires méritent aussi une «liberté illimitée», plaident deux professeurs

La commission indépendante sur la liberté académique s’est ouverte mardi avec la présentation de deux professeurs qui demandent que les universitaires aient une « liberté illimitée » de tester « les idées reçues » et de « présenter des opinions controversées et impopulaires », tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des salles de classe.

Le professeur d’informatique à l’Université du Québec (TÉLUQ), Daniel Lemire, a marqué son camp dès le début de sa présentation en nommant, au long, le titre de l’essai « N**** blancs d’Amérique » de Pierre Vallières.

La commission à laquelle il participait — la Commission scientifique et technique indépendante sur la reconnaissance de la liberté académique dans le milieu universitaire — a été créée dans la foulée de la controverse qui a frappé l’Université d’Ottawa après que sa professeure Verushka Lieutenant-Duval eut prononcé le mot en « n » en classe. L’exercice, mené par l’ex-ministre péquiste et vice-recteur aux partenariats, aux affaires internationales et autochtones de l’Université du Québec à Chicoutimi, Alexandre Cloutier, doit se poursuivre jusqu’au 1er septembre.

M. Lemire et son collègue Raúl Ernesto Colón Rodríguez, professeur à temps partiel à l’École de traduction et d’interprétation de l’Université d’Ottawa, ont déposé un mémoire dans lequel ils défendent une « liberté illimitée de remettre en question et de tester les idées reçues et de présenter des opinions controversées et impopulaires, que celles-ci soient jugées offensantes ou non ».

Devant les commissaires, M. Lemire a déclaré qu’à son avis, « il ne devrait pas y avoir de limites pour ce qui est des idées qu’on peut défendre, [dont] on peut débattre, autres que celles que la loi impose ».

Dans leur mémoire, les professeurs déplorent que le milieu universitaire ait évolué pour en devenir un endroit où « seulement un ensemble étroit de vues et de croyances politiques sont les bienvenues ». De l’avis de M. Lemire, cette « idéologie s’impose un peu par la force ». « En gros, si vous voulez des chaires de recherches, vous devez adopter cette vision-là du monde », a-t-il avancé.

Des « tests de pureté idéologique »

En outre, les professeurs prônent l’interdiction des « tests de pureté idéologique lors du recrutement, comme l’inclusion de “déclarations de diversité” pour des postes où ces déclarations ne sont pas pertinentes ». Ils déplorent aussi qu’un « trop grand nombre de professeurs et d’enseignants [aient] perdu leur emploi ou [aient] vu leur avancement professionnel affecté en raison des opinions qu’ils ont exprimées ».

MM. Lemire et Colón Rodríguez ont notamment été confrontés sur ce passage par l’un des membres du comité d’experts, le professeur Yves Gingras de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). « Avez-vous fait une enquête ? », a-t-il demandé aux deux hommes.

« Au Québec, ça ne semble pas être un problème criant à l’heure actuelle, mais c’est une épidémie, il y a une forme de contagion », a répondu M. Lemire. À son avis, il y a « une menace que cette situation-là puisse se passer ». « Si la commission le souhaitait, on pourrait envoyer une annexe avec des cas », a-t-il suggéré.

Les deux professeurs avancent aussi dans leur mémoire que « les femmes sont désormais majoritaires sur les campus », et que cela « constitue un progrès considérable ». Ils estiment aussi que « jamais auparavant nos campus n’ont été aussi accessibles aux étudiants handicapés, plus pauvres et plus âgés ».

Une récente enquête du Globe and Mail a mis en évidence la surreprésentation des hommes dans les positions de pouvoir dans les universités québécoises. Le quotidien a démontré que la situation est la même à l’échelle du pays.

Pour contrer ce qu’ils considèrent comme une « érosion du respect de la liberté académique », les professeurs Lemire et Colón Rodríguez proposent au gouvernement de créer un poste d’« ombudsman indépendant chargé de protéger la liberté d’expression dans l’enseignement supérieur ».

« Rencontrer des idées qui remettent en cause les nôtres n’est pas synonyme de préjudice », ont-ils écrit dans leur mémoire. « Nous reconnaissons que les mots peuvent blesser — toute personne ayant été victime de harcèlement raciste ou sexiste peut en témoigner. Cependant, le contexte importe, tout comme l’intention », ont-ils fait valoir.

La Commission Cloutier a pour mandat de rédiger une proposition d’orientations gouvernementales sur la liberté académique en milieu universitaire et de déterminer le meilleur véhicule pour reconnaître celle-ci. Alexandre Cloutier préside le comité d’experts sur la reconnaissance de la liberté académique mis sur pied par la ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann. Outre MM. Cloutier et Gingras, Josée Maurais (Université de Sherbrooke), Aline Niyubahwe (Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue) et Chantal Pouliot (Université Laval) font partie du comité.