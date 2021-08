Les masques seront obligatoires en classe pour beaucoup d’écoliers

Le port du masque sera obligatoire en classe dans les écoles primaires et secondaires du Grand Montréal et d’autres régions où la situation sanitaire est jugée préoccupante. Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, doit en faire l’annonce mardi après-midi.

La montée du variant Delta a incité la Santé publique à resserrer les mesures sanitaires dans les écoles. La rentrée quasi « normale » prévue il y a deux mois fait place à davantage d’initiatives visant à freiner la propagation du virus.

Le ministre Roberge, la ministre déléguée à l’Éducation, Isabelle Charest, et le directeur national de la Santé publique, le Dr Horacio Arruda, doivent annoncer les mesures fort attendues qui encadreront les activités sportives et parascolaires au primaire et au secondaire. Les écoles et les parents attendent avec impatience la liste des activités à « haut risque » de transmission de la COVID-19, qui seront sujettes au passeport vaccinal.

Le ministre doit aussi dévoiler le protocole de gestion des éclosions en milieu scolaire. La Presse rapporte que la Santé publique et le gouvernement Legault envisagent de déployer des tests rapides de dépistage dans les écoles. En détectant rapidement les infections, on réduirait les risques de fermer des classes en cas d’éclosion.

