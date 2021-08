Le point sur la campagne de vaccination au Québec

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, fera le point sur la campagne de vaccination au Québec lors d’une conférence de presse cet après-midi. Il sera accompagné du directeur national de santé publique, Horacio Arruda, et du directeur de la campagne de la vaccination contre la COVID-19 au Québec, Daniel Paré.

Selon les données les plus récentes de l’Institut national de santé publique du Québec, 86,2 % de la population du Québec âgée de 12 ans et plus a reçu une dose et 78,2 % de la population est adéquatement vaccinée. Le passeport vaccinal doit entrer en vigueur dans l’ensemble du Québec le 1er septembre.