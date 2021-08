Aide à venir pour l’industrie de la gastronomie

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, annoncera une aide majeure pour l’industrie de la gastronomie lors d’une conférence de presse à 11 h, accompagnée de Tourisme Montréal.

Le secteur a été fragilisé par la pandémie et la fermeture des restaurants pendant plus de sept mois a mis en danger sa survie. Une étude sur l’industrie, rendue publique en mai, note des baisses de revenus atteignant jusqu’à 159% à Noël et 406% à la Saint-Valentin du côté des grandes tables. Par ailleurs, un employé sur cinq a réorienté sa carrière durant la pandémie et ne reviendra pas dans la restauration, en plus d’une baisse du tiers des inscriptions dans les écoles de cuisine, ce qui affectera sévèrement la relève.