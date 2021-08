Quoi retenir de la fin de semaine?

Le bilan du séisme en Haïti s’alourdit

Plus d’une semaine après le violent séisme en Haïti, où de nombreux bâtiments se sont effondrés, piégeant des centaines d’habitants sous les décombres, les autorités ont annoncé dimanche qu’au moins 2207 personnes sont décédées dans le sud-ouest du pays.

Et le bilan pourrait encore s’alourdir: plus d’un demi-million d’habitants, dont certains vivent dans des zones enclavées, ont besoin d’une assistance humanitaire d’urgence alors que les convois commencent à peine à distribuer les denrées de première nécessité, souvent en quantités insuffisantes et dans la plus grande confusion.