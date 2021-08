7 Dans l’arène intérieure, avec sa collègue Marie-Pier Dussault (travailleuse sociale et intervenante auprès de vétérans ainsi que de familles), elles entraînent Dune, un cheval rescapé. Elles le désensibilisent aux bruits environnants, mais aussi à la présence d’une selle et au poids d’un humain sur son dos. Les séances en individuel, pour les adultes et pour les plus jeunes, sont offertes toute l’année (l’hiver, dans un manège isolé et chauffé). Marie-France Coallier Le Devoir