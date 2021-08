Mobilisation à Montréal en soutien aux femmes afghanes

Plusieurs dizaines de personnes « inquiètes » pour le sort des femmes afghanes depuis le retour au pouvoir des talibans dans le pays d’Asie du Sud se sont réunies vendredi soir dans un parc du centre-ville de Montréal pour presser notamment le gouvernement canadien et la communauté internationale d’agir pour assurer la sécurité de celles-ci.

La mobilisation, organisée par le Centre des femmes afghanes de Montréal, a eu lieu en début de soirée au square Dorchester. Les larmes aux yeux, plusieurs membres de la communauté afghane de Montréal et de pays voisins, comme l’Iran, ont assisté à une série de discours dénonçant notamment le retrait des troupes américaines d’Afghanistan, associé à la conquête de Kaboul dimanche dernier par les talibans.

« Kaboul n’est pas tombée, elle a été donnée aux talibans », pouvait-on notamment lire sur une des affiches brandies dans la place publique. « Je me tiens debout pour les femmes afghanes », soulignait une autre.

Plusieurs membres de la communauté afghane de Montréal dont des proches sont toujours au pays appréhendent ainsi un « retour en arrière » avec l’arrivée des talibans au pays. En entrevue au Devoir, certains ont dit craindre que les femmes ne puissent plus s’impliquer en politique ou encore aller à l’école librement.

Photo: Adil Boukind Le Devoir

C’est notamment le cas d’Iman Brown, dont la mère est originaire d’Afghanistan. Bien que la majorité des membres de sa famille ait fui le pays au cours des dernières décennies, son oncle et les trois jeunes filles de ce dernier y résident toujours, étant incapables d’obtenir l’asile au Canada ou aux États-Unis.

« Je suis inquiète pour leur futur […] Je suis inquiète pour la sécurité de beaucoup de femmes afghanes », soupire la jeune femme, en entrevue au Devoir. Elle dit craindre un « retour en arrière » pour les droits de celles-ci.

Dans les derniers jours, le gouvernement canadien a réitéré son engagement d’accueillir 20 000 Afghans et leurs familles dans les prochains mois. « Toutes les personnes qui ont des proches en Afghanistan sont très inquiètes. Elles essaient toutes de trouver un moyen d’amener leurs proches ici, surtout les jeunes et les femmes », souligne au Devoir la présidente et fondatrice du Centre pour femmes afghanes de Montréal, Makai Harif, en marge d’un témoignage émotif qu’elle a livré devant les personnes rassemblées dans cette place publique vendredi.

Mme Harif presse ainsi Ottawa de mettre en place des mesures pour faciliter l’arrivée rapide de ces réfugiés au Canada. Les manifestants ont par ailleurs appelé le gouvernement de Justin Trudeau et le reste de la communauté internationale à ne pas reconnaître un gouvernement formé par les talibans en Afghanistan.