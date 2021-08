Valérie Plante veut combattre les GES

Les conclusions alarmistes du dernier rapport sur le réchauffement climatique du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat continuent de faire écho et s’invitent surtout en campagne électorale.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec, Jonatan Julien, feront une conférence de presse en ce sens et annonceront de nouvelles mesures pour combattre les GES, aujourd’hui, à 11 h.