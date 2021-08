Des Bouchervillois veulent être raccordés au réseau d’aqueduc de la ville

Des citoyens des secteurs ruraux de Boucherville réclament une fois de plus le raccordement du réseau d’aqueduc à leur résidence. Une pétition qui circule depuis la semaine dernière a récolté près de 500 signatures. Mais la facture salée liée à de tels travaux qui ne concernent qu’une centaine de résidents fait hésiter l’administration de cette municipalité de 40 000 habitants. Une histoire qui en rappelle bien d’autres du même genre à travers le Québec.

François Champagne, l’instigateur de la pétition, réside sur la rue de Montbrun, à l’extrémité est de la ville de Boucherville. Sa conjointe, Marie Bémeur, et lui ont acheté leur maison en 1987. Trente-deux ans plus tard, ils ne sont toujours pas reliés à l’aqueduc de la ville. « [Quand on a acheté la maison] on se disait que Boucherville était une ville en développement, que l’aqueduc allait arriver », soutient Mme Bémeur.

Pour le couple, c’est carrément une injustice et un flagrant manque de volonté de la ville. Par exemple, les nouvelles maisons construites de l’autre côté de leur rue dans les années 2000 bénéficient de l’aqueduc. « Ça fait trois maires qui nous négligent. Pourtant en 2021, l’eau c’est essentiel », déplore-t-il.

Environ une centaine de résidents situés dans les secteurs ruraux de Boucherville utilisent des puits artésiens pour s’approvisionner en eau potable. Mais l’assèchement des puits, l’odeur et le goût bizarre, et l’alcalinité de l’eau causent plusieurs désagréments. L’eau trop sulfureuse abîme la plomberie et les appareils électroniques comme la laveuse et le réfrigérateur, soutient Mme Bémeur.

Le raccordement est pourtant réclamé depuis plusieurs années par des résidents. En 2018, une pétition semblable avait été lancée. Le maire Jean Martel avait à l’époque cité des coûts trop élevés pour ne pas entreprendre les travaux.

17 à 20 millions de dollars

Le directeur général de la Ville de Boucherville, Roger Maisonneuve, estime que le coût d’implantation de l’aqueduc à tous les secteurs qui ne sont pas encore desservis coûterait entre 17 et 20 millions de dollars. À cela, il faut ajouter les frais pour relier l’aqueduc à chaque résidence, précise-t-il.

D’autres villes de la province subissent le même sort. Une dizaine de citoyens du secteur Rock Forest, à Sherbrooke, réclamaient au début de l’année d’être raccordés au réseau d’aqueduc de la ville. Les propriétaires des maisons concernées s’étaient même engagés à payer les coûts nécessaires aux travaux. Les conseillers municipaux ont cependant refusé leur demande, puisque les maisons concernées se trouvent à l’extérieur du périmètre urbain.

Un combat similaire a lieu dans le secteur Pointe-du-Lac, à Trois-Rivières. En 2016, des résidents ont même remarqué la présence de métaux lourds dans l’eau de leur puits. Depuis, ils réclament le raccordement du réseau d’aqueduc de la ville à leur résidence, sans résultat concret.

Plusieurs histoires semblables touchant différentes municipalités du Québec ont également été médiatisées dans les dernières années.

« Chaque kilomètre de tuyau coûte très cher, donc il y a un moment à partir duquel la densité est si faible qu’il devient trop coûteux pour la municipalité de raccorder ces gens-là », explique Manuel J. Rodriguez, professeur titulaire à l’École supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional à l’Université Laval.

Ce dernier estime qu’environ 10 % de la population québécoise possède un puits artésien individuel. Ces résidents deviennent ainsi responsables de leur puits, qui n’est pas assujetti au suivi de la qualité de l’eau. Même si ces résidents sont exemptés de la taxe sur l’eau et que le prix de leur maison est plus abordable, il demeure que « ce n’est pas le meilleur scénario », en termes de qualité de l’eau, reconnaît M. Rodriguez, également titulaire de la Chaire de recherche industrielle CRSNG – Gestion et surveillance de la qualité d’eau potable de l’Université Laval.

Une « ouverture » de la ville

Le « principe de base », souligne le directeur général de Boucherville, M. Maisonneuve, c’est que les propriétaires des nouvelles maisons doivent assumer l’entièreté des coûts reliés aux travaux du prolongement d’aqueduc. Il soutient toutefois que la Ville a fait preuve d’ouverture dans le cas des résidents qui habitent les secteurs ruraux. Plus tôt cette année, Boucherville s’est dit prête à payer le tiers de la facture. La Ville a également demandé au gouvernement provincial de lui donner de l’argent supplémentaire pour l’aider à financer ce type d’installation, mais Québec a refusé.

« On est rendus à aller consulter spécifiquement les citoyens du secteur et leur demander s’ils sont prêts à payer les deux tiers sur 20 ans. S’ils sont d’accord, probablement que ça va pouvoir s’effectuer dans les prochaines années. […] Mais il n’y a jamais eu une majorité de personnes qui a dit être prête à payer 100 % du coût, et jusqu’à tout récemment, les deux tiers », soutient-il.

M. Champagne se dit toutefois prêt à s’entendre avec la Ville. « Ce n’est pas qu’on ne veut pas payer. On comprend qu’il va falloir payer quelque chose ». Ce qu’il regrette avant tout, c’est que ces travaux n’aient pas été effectués il y a longtemps, bien avant les nombreux développements immobiliers de la ville. « Ça fait tellement longtemps qu’on paie pour tous les à-côtés. On aurait dû être pluggé bien avant. La facture aurait déjà été payée », regrette-t-il.