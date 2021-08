Un projet de loi sur un tribunal spécialisé en violences sexuelles déposé cet automne

Québec ira de l’avant avec la mise en place d’un tribunal spécialisé dans les affaires de violence sexuelle et conjugale. Un projet de loi sera déposé cet automne, a annoncé le ministère de la Justice jeudi matin.

Cette annonce fait suite à la création d’un groupe de travail en février dernier pour évaluer la mise en place d’un tribunal de ce genre.

« Nous ne voulons plus qu’au Québec les personnes victimes de violences sexuelles ou de violence conjugale hésitent à dénoncer et à porter plainte. Il est primordial de revoir chaque étape du processus judiciaire afin de mieux les adapter aux personnes victimes de violences sexuelles et de violence conjugale », a déclaré Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec, par voie de communiqué.

Des projets-pilotes seront implantés et permettront une « transition vers un tribunal spécialisé permanent », a précisé le ministre.

D’autres détails suivront.