Point de presse des libéraux sur Haïti

Les députés libéraux Frantz Benjamin, Nicole Ménard et Saul Polo tiendront un point de presse concernant le récent tremblement de terre en Haïti, qui a fait un peu plus de 1 900 morts et plus de 9 900 blessés, selon le dernier bilan.

Plus tôt cette semaine, une cellule de crise avait été mise sur pied par le député de Viau, lui-même d’origine haïtienne, qui lançait un appel à l’aide du public. Or, le chaos se poursuit dans le sud-ouest du pays, alors que les sinistrés se retrouvent démunis face aux violentes intempéries d’une nouvelle tempête tropicale qui ont suivi le séisme.