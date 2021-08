Offensive du SPVM contre les armes à feu

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a saisi 23 armes à feu depuis une semaine, ce qui en fait le plus grand coup de filet des derniers mois.

« On en veut plus de coups de feu Montréal », a tonné David Shane, porte-parole au SPVM en conférence de presse. « Plus ils continuent, plus ils ont des chances de se faire arrêter et c’est ce qu’on est en train de démonter par les enquêtes qui se concluent ces dernières semaines à Montréal. »

L’inspecteur annonçait l’arrestation de 6 personnes soupçonnées d’être impliquées dans un événement violent survenu le 30 juillet dernier dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. Des coups de feu avaient été tirés en direction d’une résidence de la 21e avenue, sans faire de blessé. La personne ciblée avait déménagé de ce logement quelques semaines avant l’incident, selon la police.

Les individus appréhendés dans cette affaire ont entre 17 et 20 ans, et étaient « connus pour leurs liens avec des groupes criminalisés », a précisé le porte-parole du SPVM. Cinq armes à feu ont été saisies au moment de leur arrestation.

Dans cette lutte à la violence, « il faut aussi travailler les groupes criminalisés qui sont à l’origine des violences par gang », a mentionné David Shane. « Quand on frappe un individu ou un groupe d’individus qui est prompt à utiliser ces armes de façon impulsive, qu’il ait une arme, deux armes ou trois armes, ce n’est pas le chiffre qui est important, c’est l’individu ciblé qui est important. C’est là qu’on crée un impact sur les violences par arme à feu à Montréal ».

Pas moins de 262 incidents impliquant une arme à feu ont été répertoriés à Montréal entre le début de l’année et le 15 juillet.