La mairesse Plante fera des annonces

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, Laurence Lavigne Lalonde, responsable de la transition écologique au sein du comité exécutif, et le responsable des services aux citoyens et de l’environnement, Jean-François Parenteau, feront une annonce concernant le plastique à usage unique, à 11 h, aujourd’hui. Ils devraient se prononcer plus concrètement sur la réduction à la source des matières résiduelles.

Un peu plus tard, Mme Plante reprendra la parole, cette fois pour faire l’annonce de la création d’un nouveau modèle de médiation et d’intervention sociale dans l’espace public. Elle sera accompagnée du directeur général de la Société de développement social, François Raymond.