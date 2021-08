En photos | La marche de la Fierté

Le centre-ville de Montréal a repris des couleurs dimanche après-midi. Une ribambelle arc-en-ciel de plusieurs dizaines de milliers de personnes a déferlé sur le boulevard René-Lévesque et jusqu’au Village gai pour célébrer la diversité sexuelle et de genre. Exit encore cette année les chars allégoriques, la musique et le festival qui s’ensuit d’habitude lors du défilé de Fierté Montréal. Mais l’ambiance n’en était pas moins festive sous le soleil de la métropole.

