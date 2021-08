Passeport vaccinal obligatoire à New York

C’est aujourd’hui qu’entre en vigueur le passeport vaccinal de New York, baptisé «Key to NYC Pass». Il sera obligatoire pour les salariés et les clients des restaurants en intérieur, des salles de sport et des salles de spectacle. Il leur faudra au moins une dose de vaccin.

Si le dispositif est lancé aujourd’hui, les premiers contrôles pour le faire respecter auront toutefois lieu à partir du 13 septembre.