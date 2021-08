Une marche de la Fierté «unique»

Le centre-ville de Montréal a repris des couleurs ce dimanche après-midi. Une ribambelle arc-en-ciel de plusieurs dizaines de milliers de personnes a déferlé sur le boulevard René-Lévesque et jusqu’au Village gai pour célébrer la diversité sexuelle et de genre.

Exit encore cette année les chars allégoriques, la musique et le festival qui s’ensuit d’habitude lors du défilé de Fierté Montréal. Mais l’ambiance n’en était pas moins festive sous le soleil de la métropole.

« On ne pensait pas qu’on irait aussi loin », convient Jean-François Perrier, directeur général par intérim de Fierté Montréal. Après une édition 2020 toute virtuelle, son équipe a pu organiser cette année une marche, plutôt qu’un défilé, pour respecter les mesures sanitaires.

« On a été dans une formule de marche, où on n’invite pas les gens à venir nous voir, mais nous, on marche. C’est tordu peut-être, mais c’est permis », révèle-t-il en notant qu’il s’agit de la première marche en trente ans.

« C’est bien parfait, de faire une marche », assure M. Perrier, « parce qu’il n’y a pas de corporatisme, pas de compagnie qui est là. C’est plus les gens. Quand c’est un défilé, on a de grandes entreprises, nos partenaires. Là, c’est vraiment un retour à la source. »

Le tout premier organisateur d’une manifestation pour la fierté à Montréal, M. John Banks, a notamment marqué le départ du cortège.

« [John Banks] a fait la première marche de Montréal en 1979 avec 52 personnes », rappelle Jean-François Perrier. « Pour lui aussi, c’était émouvant. C’était comme au début : une marche revendicatrice avec juste les gens. »

Une minute de silence a fait taire la manifestation quelques instants, en mémoire de ceux et celles qui ont été victimes du sida et de l’homophobie.

Combats multiples

Malgré les progrès réalisés depuis quelques décennies, plusieurs pancartes exposaient la diversité des luttes à poursuivre.

« À bas les TERFS », pouvait-on lire sur l’écriteau de Garance Nidegger, faisant référence aux féministes qui critiquent la notion de genre.

« Je trouve ça aberrant qu’il y ait des discriminations au sein même d’une communauté qui se veut ouverte et qui accepte les gens », s’indigne-t-elle. « Et il y a encore énormément de causes à soutenir : la cause grossophobe, la cause raciste, la cause transphobe, énormément de causes en fait. Et la Fierté, ce n’est pas juste pour défendre les gais, c’est pour défendre toute une communauté, défendre l’égalité entre les personnes, le féminisme, l’écologie. C’est un ensemble de lutte pour l’égalité. »

Sous la banderole des « Aînés et retraités de la communauté », Jacques Blackburn évoque le sort des plus âgés coincés dans la solitude.

« On s’en rend compte avec le temps qu’il y en a beaucoup plus qu’on pensait, des gens qui sont isolés parmi les personnes âgées. Comment tu fais pour établir des contacts avec des gens ? En plus, tu es gai, tu ne sais pas comment les gens vont t’accueillir », note-t-il. Son organisme rassemble tous ceux de plus de 50 ans. « […] C’est plus difficile pour nos générations de se sentir assez à l’aise pour pouvoir dire que je fais ma vie, j’ai le droit d’exister comme tout le monde et que je n’ai pas à justifier ma sexualité par rapport aux autres. C’est ça qu’on cherche : la normalité. »

Toutes sortes de couleurs, d’âges, mais aussi de langues s’exprimaient sur les pancartes. Sur l’une d’entre elles, on pouvait par exemple lire en arabe : « L’amour n’est pas un crime. Définitivement, ça ne te fait pas mal. »

Sous celle-ci, Tyler Doucet fait remarquer qu’« il y a plein de personnes de partout dans le monde, avec plein de langues, de différentes cultures » lors de Fierté Montréal. « Tout le monde s’aime. Tout le monde s’accorde. Tu peux porter ce que tu veux. Tu peux être qui tu veux. Ça ne dérange pas. Tu es humain, et on est tous humains à la fin de la journée. Et on a du fun ! Même avec la COVID et les restrictions, on rattrape le temps perdu. On doit faire deux fois plus de trouble aujourd’hui ! »

Couleurs politiques

Au milieu des drapeaux arc-en-ciel, les couleurs politiques aussi s’affichaient. Rouge, orange, bleu : les partis politiques fédéraux y étaient presque tous représentés.

Mélanie Joly représentait le Parti libéral, excusant son chef occupé à déclencher des élections à Ottawa.

« C’était important d’être là parce que c’est un symbole important, un message important », a-t-elle insisté, mentionnant que la lutte aux thérapies de conversions et le rapatriement des réfugiés opprimés pour leur orientation sexuelle figurent parmi les priorités de son parti. « On doit en faire plus quand on applique nos règles d’immigrations pour protéger ces minorités-là à travers le monde, surtout celles qui sont persécutées. »

« C’est un enjeu de droit de la personne pour nous », a déclaré le chef adjoint du NPD, Alexandre Boulerice, dont le chef Jagmeet Singh participait aussi à la marche. « Pour nous, la cause de la diversité, du respect des différentes identités et de la différence sont quand même des éléments fondamentaux dans notre mouvement et très présents dans la vision qu’on a d’une société diversifiée, inclusive et respectueuse de tout un chacun. »

Participer à la marche pour la fierté, « c’est participer à un message global », note le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet. « Chaque groupe, chaque organisation représente certaines valeurs, certaines revendications. De façon générale, on soutient ça, on se reconnaît là-dedans. Et quelle extraordinaire richesse pour Montréal ! Quelle extraordinaire diversité dans ce que les gens sont, ce dans quoi ils se reconnaissent, ce qu’ils ont envie d’exprimer. »

La plupart y étaient donc, à l’exception du Parti conservateur. Leur chef, Erin O’Toole, s’est défendu de ne pas y être en expliquant se préparer pour l’élection. « Je suis un allié », a-t-il plaidé devant les journalistes à Ottawa. « Je vais travailler avec la communauté LGBTQ sur leur bien-être, protéger leurs droits, et je vais participer dans les événements de la fierté dans le futur, bien sûr, parce que, comme député, j’ai déjà participé à des événements dans ma circonscription. »