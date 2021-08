Quoi surveiller en fin de semaine?

Une marche de la Fierté en présentiel

Après un an d’absence, pandémie oblige, la traditionnelle marche de la Fierté se tiendra en présentiel cette année. Le cortège festif et haut en couleur partira du parc Jeanne-Mance dimanche à 12 h et défilera comme à son habitude dans les rues du centre-ville de Montréal.

En 2019, les retombées économiques directes de l’événement étaient estimées à plus de 15 millions de dollars par Fierté Montréal.

Justin Trudeau et deux autres chefs fédéraux, Jagmeet Singh et Yves-François Blanchet, feront possiblement une apparition, notons-le, après le déclenchement d’une campagne électorale qui serait prévu plus tôt le même jour.