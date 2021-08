La lourde chaleur au Québec prendra fin vendredi

Les plus récentes prévisions météorologiques d’Environnement Canada démontrent que la forte chaleur et l’humidité qui enveloppent plusieurs régions du Québec et qui indisposent de nombreux Québécois depuis le début de la semaine tirent à leur fin.

L’arrivée du front froid qui balaiera plusieurs régions et qui fera baisser le mercure et le taux d’humidité pourrait toutefois être accompagnée d’orages, à compter de la soirée de vendredi.

Dans les régions de l’Outaouais, des Laurentides et de Lanaudière, de Montréal, de la Mauricie et de l’Estrie, des nuages apparaîtront de plus en plus vendredi après-midi et seront suivis de probabilités d’averses peu après.

Des orages pourraient éclater en fin d’après-midi ou en soirée, de même que pendant la nuit de samedi.

Par la suite, en journée samedi, les températures descendront à environ 25 °C et l’humidex variera entre 28 et 31 °C.

Aucun humidex n’est pour le moment associé aux prévisions de la journée de dimanche, qui devrait être généralement ensoleillée.

Ces prévisions sont semblables pour la région de Québec ; elles se manifesteront avec un décalage de quelques heures.