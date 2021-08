Les intervenants auprès des itinérants s’inquiètent du passeport vaccinal

L’initiative de passeport vaccinal que mettra en place le gouvernement du Québec à compter du 1er septembre prochain suscite des inquiétudes dans les milieux communautaires œuvrant auprès des itinérants.

Le Réseau Solidarité Itinérance du Québec (RSIQ) explique que la restriction d’accès à certains lieux jugés non essentiels pourrait avoir un effet négatif sur le quotidien d’un bon nombre de personnes qui sont en situation d’itinérance.

Le coordonnateur du RSIQ, Boromir Vallée Dore, explique que certains de ces lieux peuvent être de première nécessité pour cette clientèle. Il rappelle qu’un restaurant, un café, le hall d’un centre commercial, un vestiaire de gymnase ou une bibliothèque sont des lieux de répit, de chaleur, d’accès à la nourriture, à des toilettes, une possibilité d’entretenir une hygiène corporelle ou de dormir en sécurité.

Le projet de passeport sanitaire du gouvernement prévoit que seuls les Québécois qui auront reçu leurs deux doses de vaccin contre la COVID-19 pourront avoir accès à certains lieux publics ou à des événements en exhibant le code QR contenu dans leur téléphone cellulaire ou sur une feuille de papier.

Pourtant vaccinés

Le RSIQ signale toutefois que parmi la population itinérante, la plupart n’ont pas de téléphone cellulaire et que leur situation rend difficile la possibilité de conserver des documents officiels sur papier. L’organisme rappelle que pourtant, malgré leur incapacité de le prouver, des itinérants peuvent fort bien avoir été vaccinés contre la COVID-19.

La non-possession d’un passeport vaccinal peut donc avoir un effet négatif direct sur la santé et la sécurité des itinérants, selon le RSIQ, qui ajoute que rien n’indique jusqu’ici que les organismes communautaires seront exemptés de la politique du passeport sanitaire.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a indiqué que la liste complète des lieux visés sera connue plus tard durant la semaine du 23 août, mais on sait déjà que les commerces de détail et les services essentiels n’en feront pas partie.

Les établissements ou organismes susceptibles d’utiliser le futur passeport vaccinal recevront d’ici là l’application requise qui leur permettra de vérifier les codes QR de leur clientèle. Quant aux employés de ces établissements, ils ne seront pas tenus d’être vaccinés.

Le ministre Dubé justifie l’adhésion au passeport vaccinal par l’inévitable quatrième vague d’infections à la COVID-19, qui se manifeste déjà par une hausse récente du nombre de cas et du nombre d’hospitalisations, tout comme la présence croissante au Québec du variant Delta, réputé fort contagieux.