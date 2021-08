Une annonce économique au Port de Saguenay

De passage au Saguenay–Lac-Saint-Jean depuis mercredi, le premier ministre du Québec, François Legault, fera ce matin une annonce économique concernant les activités du Port de Saguenay. Il sera accompagné de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et ministre responsable de la région, Andrée Laforest, de la ministre déléguée aux Transports, Chantal Rouleau, et du président-directeur général du port, Carl Laberge.

Il n’est pas inintéressant de rappeler que le gouvernement Legault a mis un terme au projet GNL Québec, le mois dernier, en confirmant son refus d’autoriser la construction d’une usine de liquéfaction de gaz naturel au Saguenay.

Après une visite de la Distillerie du Fjord à Saint-David-de-Falardeau, le premier ministre conclura sa tournée régionale par une mêlée de presse au Village historique de Val-Jalbert, à 16 h 30.