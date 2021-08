Québec fait le point sur la rentrée scolaire

À moins de trois semaines du début des classes, le sous-ministre associé au ministère de l’Éducation, Marc Sirois, et le chercheur spécialisé en ventilation industrielle et en qualité de l’air intérieur Ali Bahloul feront le point sur la qualité de l’air dans les écoles, ce matin, à Montréal.

Il faut savoir que le plan pour la rentrée 2021 du premier ministre François Legault promettait des « détecteurs de CO 2 dans toutes les classes ». Or, le site du gouvernement du Québec indique désormais que les appareils seront installés « pendant l’année scolaire 2021-2022 », laissant sous-entendre qu’il est peu probable que la vaste opération soit terminée d’ici septembre, comme prévu.

Plus tard en matinée, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, et la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, procéderont à une annonce concernant la rentrée scolaire 2021-2022. Ce point de presse survient près d’une semaine après l’annonce d’un retour en classe sans masque et sans distanciation physique dans les cégeps et universités.