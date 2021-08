L’abattage des porcs chez Olymel pourrait commencer cette semaine

À l’approche d’une vague de chaleur qui pourrait incommoder encore plus les porcs entassés dans leur parc, les Éleveurs de porcs du Québec lancent « un cri du cœur » pour demander à la direction d’Olymel et aux employés syndiqués de l’usine d’abattage de porcs de Vallée-Jonction de trouver une solution pour mettre fin à la grève.

Le temps est compté pour éviter le gaspillage alimentaire. L’association recense 136 000 porcs en attente d’abattage. Certains producteurs pourraient être contraints de procéder à l’abattage humanitaire « d’ici la fin de la semaine », prévient David Duval, président des Éleveurs de porcs du Québec, en conférence de presse. « Pour certains producteurs, ça pourrait être d’ici la fin de la semaine. Pour d’autres, ça pourrait être d’ici une semaine ou deux. »

Le porc est un animal qui a de la difficulté à tolérer les canicules, explique M. Duval. Cette expérience est encore plus difficile pour les animaux lorsqu’ils sont plus nombreux et de plus grande taille dans leur parc. « À chaque fois qu’il y en a un qui se lève, il dérange tout le monde. Alors, ça fait en sorte qu’ils peuvent se mordre ou se battre. »

Les éleveurs de porcs sont des « victimes collatérales » d’un conflit dans lequel ils n’ont pas leur mot à dire, déplore M. Duval. « C’est nous autres qui payons le prix de cette grève-là, c’est nous qui faisons des pieds et des mains pour éviter le gaspillage alimentaire. »

Présente à la conférence de presse, Lori-Anne Berthiaume, copropriétaire d’un élevage porcin à Saint-Elzéar, dit qu’il s’agit du pire moment de ses 15 années de carrière. « C’est une situation extrêmement stressante », dit-elle. Elle rapporte que 10 % de sa production annuelle n’a pas été abattue jusqu’à maintenant : « C’est peut-être 10 % de mes revenus que je pourrais perdre. »

Marcel Groleau, président de l’Union des producteurs agricoles du Québec (UPA), a indiqué qu’Olymel représente 80 % de la capacité d’abattage de porcs au Québec. « Lorsqu’elle n’arrive pas à respecter ses engagements, les conséquences sont importantes. Autant que le syndicat, Olymel a une responsabilité morale et éthique à trouver une solution. »

La semaine dernière, le syndicat affilié à la CSN et la direction d’Olymel s’accusaient mutuellement d’être responsables de l’étirement de la grève, qui perdure depuis le 28 avril dernier.

Cela fait maintenant 22 séances de conciliation qui échouent entre les parties. Les points encore en litige sont le salaire des employés, les horaires de travail et la durée de la convention collective.