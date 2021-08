Réouverture des frontières pour les Américains vaccinés

À partir d’aujourd’hui, les voyageurs américains qui auront reçu leurs deux doses d’un vaccin approuvé par Santé Canada seront autorisés à entrer au Canada par voie terrestre, ce qui inclut les voyages non essentiels. Ils ne devront pas présenter de symptômes de COVID-19 et devront avoir en main un test PCR négatif datant d’au plus 72 heures.

Mais, à l’inverse, les Canadiens ne pourront pas profiter des mêmes largesses. La frontière américaine restera fermée au moins jusqu’au 21 août.