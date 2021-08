Quoi retenir de la fin de semaine?

Une (autre) manifestation contre le passeport sanitaire

Le passeport sanitaire, qui sera implanté prochainement au Québec, continue de s’attirer les foudres en France. Samedi, près de 240 000 manifestants ont battu le pavé pour protester contre la mesure pour une quatrième fin de semaine consécutive. Vers la fin de l’après-midi, les autorités recensaient 198 actions dans tout le pays, 35 interpellations ainsi que 7 blessés légers au sein des forces de l’ordre.

Dans la foule, plusieurs manifestants, qui multipliaient les invectives contre le président Emmanuel Macron, ont accusé la mesure d’être disproportionnée, y voyant une «obligation vaccinale déguisée». Le passeport sanitaire est en place depuis le 21 juillet en France et doit être étendu lundi aux cafés, aux restaurants et aux longs trajets en avion, en train ou en autobus, entre autres. Dans la foulée de la mobilisation de samedi, le ministre de la Santé a toutefois annoncé des assouplissements à la mesure, malgré la recrudescence du nombre de cas de COVID-19 au pays.

Même son de cloche chez nos voisins du Sud: le nombre quotidien de nouveaux cas de COVID-19 aux États-Unis a dépassé samedi la barre des 100 000, une augmentation attribuable au variant Delta hautement transmissible et aux faibles taux de vaccination dans le sud du pays. En janvier dernier, au plus fort de la deuxième vague, le pays avait enregistré plus de 250 000 nouvelles contaminations par jour.