Quoi surveiller cette fin de semaine?

Clôture des Jeux olympiques de Tokyo

Si la route pour s’y rendre a été longue et incertaine, les Jeux olympiques de Tokyo 2020 se sont tenus malgré tout, un an plus tard que prévu. Or, c’est ce dimanche que la compétition sportive touchera à sa fin, concluant une édition qui n’a ressemblé à aucune autre auparavant, pandémie oblige.

L’événement, qui s’est déroulé presque entièrement à huis clos et avec de nombreuses restrictions pour tous les participants, a plutôt contenu les infections sur son périmètre. On ne pourra pas en dire autant de la capitale japonaise où les cas de COVID-19 ont atteint de nouveaux sommets.

Mais les Jeux de la XXXIIe Olympiade devront affronter un dernier obstacle : une nouvelle tempête tropicale qui menace de toucher la région de Tokyo, dimanche, jour de la cérémonie de clôture. Les organisateurs n’ont toutefois pas annoncé de changements dans le programme des compétitions.