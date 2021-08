Des centaines de personnes rassemblées à Repentigny pour dénoncer la mort de Jean René Junior Olivier

Quelques centaines de personnes se sont rassemblées mercredi soir devant l’hôtel de ville de Repentigny pour dénoncer la mort de Jean René Junior Olivier, un homme noir de 38 ans mort sous les balles des policiers dimanche dernier.

« C’est vraiment dur, c’est très difficile pour moi », a dit sa mère, Marie-Mireille Bence, l’air ébranlé, dans un discours devant les gens rassemblés. Plusieurs avaient des chandails blancs avec l’inscription « Justice pour Junior ». Elle estime que les policiers qui ont ouvert le feu sont des « criminels ». « Mon fils est mort parce qu’il est noir », a-t-elle lancé.

L’homme est décédé lors d’une intervention policière à Repentigny, après que sa mère a appelé le 911 pour demander de l’aide car il était en détresse psychologique. « Est-ce que demain si j’ai un problème, je vais appeler le 911 ? Jamais. Je vais rester avec mes problèmes, peu importe le problème. Aujourd’hui, mon fils n’est plus là », a-t-elle dit.

D’autres membres de la famille étaient présents et ont pris la parole devant la foule. « On ne sait pas qui est le policier, on ne va jamais le savoir », a lancé son fils, Kayshawn Olivier.

Le frère du défunt, qui réside à Repentigny depuis 11 ans, était également sur place. « Je suis ici pour dénoncer l’injustice qui a été faite dimanche, il n’avait pas à abattre mon frère comme ça », a dit Debby Olivier au Devoir. « Nous ne l’avons pas vu venir du tout ».

« Cela fait plusieurs années que nous dénonçons », affirme de son côté Pierre-Richard Thomas, coordinateur chez Lakay Média et président de l’Association des personnes racisées de Repentigny. Il a participé à l’organisation de l’événement. « Il ne devrait pas se produire de telles choses si les autorités municipales écoutaient les communautés noires », estime-t-il. Des revendications seront remises à la ville.

La municipalité a réagi mercredi sur Facebook, en écrivant que « les employés de la Ville sont attristés par cet événement, qui a affecté l’ensemble des citoyens et particulièrement les personnes noires de Repentigny ».

Un sujet difficile à expliquer à un enfant

Éléonore s’est déplacée de L’Assomption avec son conjoint et ses deux jeunes enfants pour manifester son soutien. « On pense à nos enfants et on se dit que si ça leur arrive, on va se sentir touché de la même façon », a-t-elle dit au Devoir. Elle ajoute qu’il s’agit d’un sujet ardu à expliquer à un enfant. « C’est difficile d’expliquer à son enfant qu’il n’a pas les mêmes droits qu’un enfant blanc. On n’a pas le choix de marcher. On va faire notre part et peut-être que le temps qu’ils grandissent, les choses vont peut-être changer », estime-t-elle.

« Il faut que ça arrête à un moment donné. Nous sommes pacifiques, mais on ressent de la rage parce qu’en 2021, on se bat encore pour l’égalité », a lancé au Devoir Bichara 24 ans, qui est venu de Laval.

« Ça nous dévalorise en tant qu’être humain », renchérit son amie Chrystelle, 24 ans.

« On saigne tous rouge à la fin de la journée et on a presque tous les mêmes valeurs. Je trouve ça dommage qu’on soit déshumanisé ».