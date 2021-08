​Violence par armes à feu: une équipe mixte «pérenne» entre le SPVM et la SQ

L’entraide installée entre le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et la Sûreté du Québec (SQ) à la suite d’une récente montée du nombre de fusillades violentes dans la métropole prendra la forme d’une équipe mixte « pérenne » qui s’attaquera à cet enjeu dans l’ensemble de la grande région de Montréal, a dévoilé mercredi la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault.

« C’est inquiétant ce qui se passe. La succession d’événements violents n’importe où et n’importe quand […] c’est troublant », a déclaré la ministre, qui a pris part mercredi avant-midi à une conférence de presse devant l’hôtel de ville de Montréal en présence notamment de la mairesse Valérie Plante. Les deux politiciennes ont d’ailleurs insisté sur le fait que Montréal « demeure sécuritaire », malgré les fusillades préoccupantes survenues notamment dans l’est et le nord de Montréal dans les derniers mois.

« La quiétude et la tranquillité dans nos quartiers, c’est prioritaire et on y tient », a insisté Mme Plante, qui a par ailleurs tenu à souligner que le budget du SPVM a augmenté de 27 millions de dollars depuis son arrivée en poste, en 2017. Il avait plutôt baissé de près de 34 millions de dollars entre 2014 et 2017, pendant le mandat de l’ancien maire Denis Coderre.

Une équipe « pérenne »

Depuis l’éclatement d’une fusillade qui a fait trois morts et deux blessés dans un secteur résidentiel de Rivière-des-Prairies, lundi soir, le SPVM a entamé des démarches avec la SQ afin que le corps de police national puisse l’aider à accélérer ses enquêtes concernant le crime organisé, associé à une part importante des fusillades survenues dans les derniers mois à Montréal.

« Dans l’immédiat, on est déjà très en action », a assuré Mme Guilbault, qui a par ailleurs dévoilé que ce travail d’équipe prendra une forme pérenne à « moyen terme ».

« On parle d’une équipe intégrée qui sera formée par le SPVM et la SQ pour lutter contre les crimes par armes à feu », a-t-elle indiqué. Celle-ci luttera contre ce fléau dans l’ensemble de la grande région de Montréal, dépassant ainsi les frontières du territoire que supervise actuellement le SPVM.

Les détails concernant cette équipe mixte feront l’objet d’une annonce subséquente à une date qui demeure à déterminer, a indiqué la ministre Guilbault. Le directeur du SPVM, Sylvain Caron, a toutefois précisé que ce partenariat permettra à terme au SPVM d’élargir son équipe dédiée à la lutte au trafic d’armes à feu (ELTA). Certains des effectifs actuels de cette équipe, qui compte actuellement 23 ressources sur une cible de 40, pourront alors être retirés de celle-ci afin d’être mobilisés dans certains quartiers chauds de la métropole, a évoqué M. Caron.

Des pourparlers sont par ailleurs en cours avec la Gendarmerie royale du Canada (GRC), qui pourrait éventuellement s’ajouter à cette équipe mixte afin d’augmenter sa portée, à l’instar de la défunte Escouade Carcajou, mise en place au début des années 1990 afin de mettre un terme à la guerre des motards.

D’autres détails suivront.