Un an plus tard à Beyrouth

Il y a un an, le 4 août 2020, l’explosion dévastatrice de centaines de tonnes de nitrate d’ammonium au port de Beyrouth avait tué plus de 200 personnes, défiguré une bonne partie de la capitale libanaise et profondément ébranlé toute une nation déjà aux prises avec des problèmes politiques, économiques et sociaux. Aujourd’hui, l’heure est encore au deuil, à la colère et aux questionnements.

En l’espace de 12 mois, trois premiers ministres se sont succédé aux commandes du gouvernement, l’enquête sur l’explosion s’est enfoncée dans des dédales kafkaïens et le pays est englouti dans une crise économique sans précédent.

Une conférence internationale organisée par la France se tiendra aujourd’hui afin de réunir une aide d’urgence d’au moins 350 millions de dollars pour la population libanaise. Les représentants d’une quarantaine d’États et d’organisations internationales seront réunis en visioconférence, sous l’égide du président français, Emmanuel Macron, et du secrétaire général des Nations unies, António Guterres.