Les interprètes afghans font pression sur Ottawa

D’anciens interprètes afghans installés au Canada prévoient manifester aujourd’hui sur la colline du Parlement afin d’attirer l’attention sur leur cause depuis le retrait soudain des troupes américaines d’Afghanistan et faire pression sur le gouvernement.

Rappelons qu’il y a un peu plus d’une semaine, Ottawa a instauré un programme spécial d’immigration rapide pour les interprètes afghans qui ont œuvré au service du Canada. Mais bien qu’une promesse de rapatriement ait été faite pour que ces personnes et leur famille puissent être évacuées rapidement et en toute sécurité d’Afghanistan, les mesures ont été peu détaillées.

Pendant ce temps, la guerre afghane est entrée dans une phase plus violente et plus dangereuse, alors que les talibans se lancent à l’assaut de grandes villes, stratégiques et peuplées.