La COVID-19 au Québec

Depuis hier, de nouveaux assouplissements sont en vigueur au Québec. Les clients des bars, des restaurants et des microbrasseries peuvent consommer de l’alcool jusqu’à 1 h du matin. Les stades, les salles de spectacle et les festivals peuvent accueillir jusqu’à 15 000 personnes à l’extérieur, et 7500 personnes à l’intérieur.

Les cas de COVID-19 sont en hausse dans la province et dépassent la barre de la centaine par jour, après des semaines de ralentissement. Vendredi, le taux de reproduction du virus s’établissait à 1,17 et un taux supérieur à 1 se traduit par une multiplication des cas d’infection.

Le variant Delta, une souche plus contagieuse que les autres mutations du virus, gagne du terrain. L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) analyse actuellement 31% de cas potentiellement reliés à ce variant.

Côté vaccination, le rythme faiblit. Près de 84% des personnes âgées de 12 ans et plus ont reçu une première dose en date du 29 juillet, et près de 60% de cette population est adéquatement vaccinée.