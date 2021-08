Quoi retenir de la fin de semaine?

Des manifestations contre le passeport sanitaire

Plus de 200 000 Français ont manifesté samedi contre le passeport sanitaire aux quatre coins du pays pour une troisième fin de semaine consécutive. À Paris, où plus de 14 000 manifestants ont défilé, la mobilisation a tourné au vinaigre en fin d’après-midi sur la place de la Bastille, alors que quelques centaines de personnes ont refusé de se disperser. Les forces de l’ordre ont répliqué aux jets de projectiles des derniers manifestants avec des gaz lacrymogènes et des canons à eau.

Depuis le 21 juillet, le passeport sanitaire exige de présenter un certificat de vaccination contre la COVID-19 ou un test de dépistage négatif pour pouvoir entrer dans les lieux culturels et de loisirs en France. La mesure controversée doit être étendue aux cafés, foires, salons, restaurants et trains à partir du 9 août.

De notre côté de l’Atlantique, les mesures sanitaires ont été assouplies dimanche dans les bars et les restaurants du Québec, où les clients peuvent désormais consommer de l’alcool jusqu’à 1 h du matin. Des assouplissements sont aussi en vigueur pour les stades, les salles de spectacle et les festivals qui peuvent accueillir jusqu’à 15 000 personnes à l’extérieur.