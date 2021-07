Quoi surveiller cette fin de semaine ?

De nouvelles épreuves mixtes à Tokyo

De nouvelles épreuves mixtes, notamment en athlétisme, en natation et en judo, feront leur entrée aux Jeux olympiques ce samedi. Elles contribueront non seulement à une conception plus égalitaire entre les hommes et les femmes dans le sport, mais elles apporteront aussi un côté spectaculaire.

On parle ici d’une course à relais 4 x 400 mètres, d’un relais 4 x 100 mètres quatre nages et d’un triathlon complet, mais en mode extrêmement abrégé (300 m de natation, 6,8 km de vélo et 2 km de course à pied). Les équipes seront constituées de deux hommes et de deux femmes.

Le Canada ne s’est pas qualifié pour la course à relais, mais participera aux nouvelles épreuves en natation et au triathlon.