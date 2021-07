Bombardier et Air Canada offrent de nouveaux prix au concours « Gagner à être vacciné »

Le gouvernement du Québec annonce vendredi que les personnes inscrites au concours « Gagner à être vacciné » courront la chance de remporter le 3 septembre prochain des prix additionnels à ceux déjà annoncés.

Québec signale que des entreprises québécoises ont été mises à contribution pour que de nouveaux prix soient offerts, sous certaines conditions. Notamment, les personnes admissibles devront obligatoirement avoir reçu leur deuxième dose de vaccin et avoir procédé à leur inscription avant le 31 août, à 23 h 59.

Ainsi, le fabricant québécois Bombardier offrira un vol d’une durée de 90 minutes pour le gagnant et six invités sur un jet d’affaires de classe mondiale, lors d’un départ de Montréal ou de Québec.

Pour sa part, le transporteur aérien Air Canada offrira un forfait de vacances au Mexique, un bon de voyage pour un aller-retour pour n’importe quelle destination de la compagnie et dix autres pour d’autres destinations au Canada, ainsi que des points bonis pour son programme Aéroplan.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, salue l’initiative de Bombardier et d’Air Canada de se joindre à l’effort collectif pour la vaccination contre la COVID-19. Le ministre rappelle que les vaccins sont accessibles partout au Québec, avec ou sans rendez-vous.

Le gouvernement avait déjà annoncé que les adultes québécois qui auront reçu deux doses vaccinales avant le 31 août pourront peut-être gagner un gros lot d’un million de dollars dont le tirage aura lieu le 3 septembre. À compter du 6 août, des tirages hebdomadaires de 150 000 $ auront lieu parmi les adultes inscrits ayant reçu au moins une dose.

Quant aux adolescents âgés de 12 à 17 ans ayant été vaccinés au moins une fois, ils peuvent s’inscrire à des tirages hebdomadaires offrant deux bourses d’études de 10 000 $. Puis, le 3 septembre, un tirage remettra 16 bourses d’études de 20 000 $ aux jeunes inscrits ayant reçu deux doses avant le 31 août.

Selon de nouvelles données du ministère de la Santé, 1,2 million de personnes vaccinées sont inscrites au concours « Gagner à être vacciné ».

On apprend entre-temps que 6,2 millions de Québécois de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin, ce qui représente 83 % de la population admissible, et que parmi eux, 4,7 millions de personnes ont reçu leur deuxième dose, ce qui correspond à 63 % de la population admissible.