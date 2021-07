Quoi surveiller aujourd’hui ?

Sheikh Jarrah se mobilise

Une manifestation se tiendra aujourd’hui dans le quartier de Sheikh Jarrah, à Jérusalem-Est, secteur palestinien occupé et annexé par Israël. Rappelons qu’en mai dernier, le territoire était devenu le théâtre de protestations quotidiennes contre l’éviction de familles palestiniennes au profit de colons israéliens.

Les tensions entre Palestiniens et forces israéliennes ont déclenché le soir du 10 mai une guerre entre le Hamas et Israël, qui a duré onze jours et tué 253 Palestiniens dans la bande de Gaza, dont 66 enfants et des combattants. En Israël, les tirs de roquettes depuis Gaza ont fait 12 morts, dont un enfant, une adolescente et un soldat.

Mais si la tension est retombée depuis, la mobilisation se poursuit.