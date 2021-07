Quoi surveiller aujourd’hui ?

L’Ever Given rentre au port

Le porte-conteneurs géant qui avait bloqué le canal de Suez en mars arrivera finalement à destination aujourd’hui. Il faut rappeler que le navire de 400 mètres de long, échoué pendant près d’une semaine, a entraîné des embouteillages massifs perturbant le trafic dans cette voie maritime cruciale pour le commerce international.

L’Ever Given avait repris sa route le 7 juillet, après 100 jours d’immobilisation et la signature d’un accord confidentiel d’indemnisation entre les autorités égyptiennes et le propriétaire japonais du navire.