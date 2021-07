Quoi surveiller aujourd’hui ?

Sortie des données sur les crimes déclarés en 2020

Au cours de l’année précédant la pandémie, les crimes déclarés par la police au Canada, mesurés au moyen de l’Indice de gravité de la criminalité (IGC), avaient augmenté de 5 %. Mais qu’en était-il en plein cœur de la crise sanitaire ? Statistique Canada rendra ces données publiques ce matin.

En 2019, l’IGC était plus élevé dans neuf provinces et dans chacun des trois territoires, comparativement à un an plus tôt. Le Québec était toutefois la seule province à enregistrer un recul (-1 %), une baisse en grande partie attribuable à une diminution du taux d’introductions par effraction.

Les données déclarées par la police en 2019 constituent un point de référence clé afin de déterminer l’évolution possible des tendances de la criminalité découlant des changements imposés en raison de la pandémie.