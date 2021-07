Nouvelle audience dans l’affaire Britney Spears

La chanteuse américaine Britney Spears poursuit son combat pour faire lever la tutelle qui lui a été imposée en 2008 et qui est principalement gérée par son père. Une nouvelle audience aura lieu aujourd’hui.

La star avait remporté une victoire le 14 juillet lorsqu’une juge de la Cour supérieure de Los Angeles l’avait autorisée à choisir son propre avocat. Elle est maintenant représentée par Mathew Rosengart, avocat d’autres vedettes de Hollywood comme Sean Penn ou Steven Spielberg.

L’avocat a déclaré qu’il allait entreprendre des démarches «agressives et rapides» pour que Jamie Spears n’ait plus le contrôle sur les affaires et les biens de sa fille.