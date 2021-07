Quoi retenir de la fin de semaine?

Les premiers jours des Jeux olympiques

Deux jours après le lancement des premières compétitions aux Jeux olympiques de Tokyo, le Canada a décroché ses premières médailles dimanche. Le quatuor des nageuses Penny Oleksiak, Kayla Sanchez, Margaret MacNeil et Rebecca Smith a d’abord remporté l’argent à l’épreuve du 4 x 100 m style libre en devançant les États-Unis par seulement trois centièmes de seconde. Quelques heures plus tard, les plongeuses québécoises Jennifer Abel et Mélissa Citrini-Beaulieu ont aussi obtenu une médaille d’argent au tremplin 3 m synchronisé.

Au cours de la fin de semaine, quelques athlètes de la délégation canadienne ont également retenu l’attention, dont le cycliste Michael Woods qui est passé près de décrocher la première médaille canadienne samedi. L’Ontarien s’est hissé parmi le groupe de meneurs de l’épreuve de 234 kilomètres en cyclisme sur route pendant une longue période, mais a dû se contenter du 5e rang à la ligne d’arrivée.De son côté, la joueuse de tennis Leylah Annie Fernandez, une Québécoise âgée de 18 ans, a démarré la compétition en force en remportant son premier match en trois manches de 6-3, 3-6, 6-0.

Le parcours olympique de Félix Auger-Aliassime a pris fin plus rapidement que prévu: la vedette montante du tennis a été éliminée dimanche au 1er tour de la compétition en s’inclinant en deux manches de 6-4 et 7-6 devant l’Australien Max Purcell.

