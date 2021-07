Quoi surveiller en fin de semaine?

Lancement de la « loto-COVID »

La loterie « Gagner à être vacciné ! » du gouvernement Legault sera officiellement lancée ce dimanche, date à partir de laquelle les gens pourront s’inscrire sur la plateforme même où se trouve leur preuve vaccinale.

Rappelons qu’un tirage d’un montant de 150 000 $ aura lieu chaque semaine du mois d’août pour les adultes qui auront reçu leur première dose. Ceux qui auront leurs deux doses et qui se seront inscrits avant le 31 août courront quant à eux la chance de gagner un gros lot d’un million le 3 septembre prochain.

Le gouvernement espère convaincre les plus réticents et ainsi devancer 600 000 rendez-vous pour la deuxième injection et surtout administrer davantage de premières doses aux 18 à 34 ans.