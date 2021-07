Quoi surveiller aujourd’hui ?

Sommet national sur l’islamophobie

Le premier ministre Justin Trudeau prendra part aujourd’hui à un sommet national sur l’islamophobie, convoqué par la ministre de la Diversité et de l’Inclusion et de la Jeunesse, Bardish Chagger.

Ce sommet offrira une plateforme qui permettra aux communautés musulmanes de déterminer des mesures concrètes visant à intensifier les efforts du gouvernement fédéral dans la lutte contre l’islamophobie.

Plus tôt cette semaine, le Conseil national des musulmans canadiens a d’ailleurs publié une liste de 61 recommandations politiques pour les élus en prévision de ce rendez-vous. Plus de la moitié comprend la création d’une stratégie de lutte contre l’islamophobie au sein de la fonction publique et de la société canadienne en général.