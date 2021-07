Le chanteur Jérémy Gabriel souhaite se présenter aux prochaines élections fédérales sous la bannière du Nouveau Parti démocratique (NPD) dans la région de Québec, a appris Le Devoir.

Les partis politiques se préparent à d’éventuelles élections déclenchées cet été et le NPD évalue actuellement la candidature du jeune homme originaire de Québec, selon nos informations. Une décision devrait être rendue sous peu.

Selon le processus du NPD, un candidat potentiel doit d’abord manifester son intérêt. Il reçoit ensuite une trousse à remplir et les informations sont par la suite analysées par le parti. Jérémy Gabriel en est maintenant à cette étape.

Dans une déclaration écrite envoyée au Devoir, la directrice nationale du parti, Anne McGrath, a indiqué que le parti en était à « réviser de façon approfondie les informations reçues ». « Une fois ce processus complété, une décision sera prise », dit-elle.

Si la candidature de Jérémy Gabriel est approuvée par le parti, il pourra par la suite choisir une circonscription et devra être officiellement entériné lors d’une investiture.

Le Québécois âgé de 24 ans n’a pas donné suite à nos demandes d’entrevue.

Il avait été l’attaché politique de Jérémie Juneau, le candidat néodémocrate de la circonscription de Louis-Hébert à Québec lors des élections fédérales de 2019. À l’époque, il avait expliqué, dans une vidéo, trouver « vraiment important d’appuyer et d’encourager les jeunes qui se lancent en politique ». M. Juneau avait récolté près de 8 % des voix.

Jérémy Gabriel réside à Québec et, selon ses comptes Twitter et Facebook, il est étudiant à l’Université Laval et travaille au CHU de Québec-Université Laval.

En 2006, il s’était fait connaître en chantant devant le pape Benoît XVI, à Rome. Il a par la suite poursuivi une carrière de chanteur.

Atteint du syndrome de Treacher Collins, qui se caractérise par des malformations faciales, il est au centre d’une longue bataille judiciaire avec l’humoriste Mike Ward, pour propos discriminatoires. Dans un des numéros de son spectacle présenté près de 230 fois entre 2010 et 2013, l’humoriste s’était moqué du handicap et de l’apparence physique de Jérémy Gabriel.

En 2016, le Tribunal des droits de la personne avait condamné l’humoriste à payer 35 000 $ au chanteur et 7000 $ à sa mère, décision pour laquelle Mike Ward a par la suite fait appel. La Cour d’appel a ensuite partiellement confirmé le jugement en 2019. L’affaire s’est retrouvée devant la Cour suprême. L’audition a eu lieu en février et les juges sont encore en délibérés.

Avec Boris Proulx