Quoi surveiller aujourd’hui ?

Jeff Bezos visitera le grand vide

L’homme le plus riche de la planète s’envole aujourd’hui vers l’espace avec le premier vol habité de son entreprise Blue Origin. Un autre pas pour l’homme dans l’industrie du tourisme spatial.

La mission intervient neuf jours après que le fondateur de Virgin Galactic, Richard Branson, ait lui aussi franchi les confins de l’atmosphère terrestre. Mais les visées de Jeff Bezos vont bien au-delà de son homologue milliardaire. Son but est de bâtir un jour des colonies spatiales flottantes, dotées de gravité artificielle et où des millions de gens pourraient vivre et travailler.

Aux côtés du magnat d’Amazon sur ce vol entièrement autonome figurera son frère Mark ainsi que la pionnière de l’aviation Wally Funk, 82 ans, et le premier client payant de Blue Origin, Olivier Daemen, un Néerlandais de 18 ans. Ils deviendront respectivement l’astronaute la plus âgée et le plus jeune passager de l’histoire.