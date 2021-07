«Des faits inadmissibles» dans une résidence de Saint-Lambert, dit la ministre responsable des Aînés

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, qualifie d’« inadmissibles » les faits mentionnés dans l’enquête publiée lundi par Le Devoir au sujet du CHSLD Argyle/Les Écluses Saint-Lambert.

Dix-huit résidents, proches aidants et employés de la résidence privée CHSLD Argyle/Les Écluses Saint-Lambert y dénoncent de la négligence en ce qui a trait aux soins et à l’hygiène des usagers, ainsi qu’à la salubrité de l’établissement. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Centre a d’ailleurs mandaté un enquêteur externe indépendant pour évaluer cette ressource pour aînés dont 95 % des places sont achetées par l’État.

« Mon cabinet et moi-même suivons de très près la situation. […] Tous les aînés ont droit à des soins et des services de qualité et aucune négligence ne sera tolérée », a fait savoir au Devoir par courriel la ministre Blais, qui n’était pas disponible pour une entrevue.