Le « jour de la liberté » en Angleterre

La quasi-totalité des restrictions sanitaires sont levées en Angleterre à partir d’aujourd’hui. L’obligation de porter le masque et la distanciation physique sont abolies. Le télétravail n’est plus la norme. Les salles de spectacle et les stades rouvrent au maximum de leur capacité, et le nombre de personnes autorisées à se rassembler n’est plus limité.

Le premier ministre, Boris Johnson, a déclaré la semaine dernière vouloir s’en remettre à la «responsabilité individuelle» de chacun pour lutter contre la pandémie.