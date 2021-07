Quoi retenir de la fin de semaine?

La clôture du Festival de Cannes

Titane, de Julia Ducournau, a remporté les grands honneurs au 74e Festival de Cannes samedi. La Française âgée de 37 ans a reçu la Palme d’or pour son film poignant, devenant ainsi la deuxième réalisatrice de l’histoire du festival à recevoir la récompense suprême.

Spike Lee, qui présidait le jury pour cette édition, et dont la nomination était elle-même historique car il est le premier artiste afro-américain à ce poste, a marqué la soirée d’une gaffe en annonçant d’emblée la Palme d’or plutôt que le prix d’interprétation masculine.

Parmi les autres gagnants de la soirée, Un héros de l’Iranien Asghar Farhadi et Compartiment no 6 du Finlandais Juho Kuosmanen ont remporté ex aequo le Grand prix. Quant au prix du jury, il a aussi été remporté ex aequo par Le genou d’Ahed de l’Israélien Nadav Lapid et par Memoria du Thaïlandais Apichatpong Weerasethakul.

Notre journaliste Odile Tremblay, qui était sur place, partage ses impressions sur cette édition qu’elle qualifie d’historique.