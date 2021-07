Quoi surveiller cette fin de semaine ?

Un statut pour tous et toutes

Une manifestation pour la défense des droits des sans statut se déroulera dimanche matin, dans les rues de Montréal, à l’occasion du lancement de la semaine d’action « Montréal-Ottawa pour un statut pour tous et toutes ». La marche survient alors que la pandémie de COVID continue de frapper plus durement les personnes non documentées et les migrants avec un statut précaire.

Cette semaine, un rapport publié par le Réseau pour les droits des personnes migrantes a par ailleurs révélé une forte hausse des taux de rejet des demandes de résidence permanente pour motifs humanitaires, sans que les politiques gouvernementales aient pour autant officiellement changé.