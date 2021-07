Quoi surveiller aujourd’hui ?

Lancement de la « loto-vaccin »

Selon nos informations, la « loto-vaccin » récemment évoquée par le ministre de la Santé, Christian Dubé, sera officiellement lancée aujourd’hui. Le concours vaccinal vise à augmenter le taux de vaccination dans tous les groupes d’âge et inciter le plus de gens possible à devancer leur deuxième dose.

L’annonce sera faite dans le cadre d’une conférence de presse du ministre Dubé et du ministre des Finances et ministre de l’Économie et de l’Innovation, Eric Girard, prévue en avant-midi au siège de Loto-Québec. Il sera également question des prix et des dates de tirage.

Rappelons qu’il reste 82 500 rendez-vous à prendre chez les 18 à 34 ans pour l’injection d’une première dose et ainsi atteindre la cible de 75 % dans toutes les catégories d’âge. L’objectif du gouvernement est d’atteindre une couverture vaccinale de 75 % dans la population âgée de 12 ans et plus d’ici le 31 août.